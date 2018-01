Zorgen om stoplicht op etiket voedingswaren

Voedselwaakhond foodwatch slaat alarm over een logo dat zes voedingsmultinationals zouden willen introduceren. Ze zouden daarop versluierde informatie gaan geven over de voedingswaarde van de voedingsproducten.

„De criteria die zij daarbij hebben bedacht, zijn zo slap dat ongezonde producten ineens gezond lijken”, moppert de organisatie.

Het gaat om een etiket met ‘verkeerslichten’, met rode lichten voor slechte ingrediënten en groene voor goede. Daar is al lang sprake van en in Groot-Brittannië is het zelfs al ingevoerd. Volgens foodwatch verdwijnen de rode waarschuwingen door de nieuwe maatstaven die de bedrijven nu in gedachte hebben, waarbij ze uitgaan van kleine porties waarbij je minder slechte ingrediënten ineens binnenkrijgt. Dan pakken de verkeerslichten vaak heel anders uit dan wanneer je uitgaat van 100 gram.

„Dit systeem van Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo en Unilever zo snel mogelijk van tafel. Snoepjes van 5 tot 10 gram krijgen dan zelfs nog geen rode waarschuwing voor suiker als ze voor 100 procent uit suiker bestaan.”