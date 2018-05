Zorgen om nieuwbouw bij Dorpskerk Voorthuizen

Nieuwbouw naast de hervormde Dorpskerk roept vragen op in Voorthuizen. Een actiecomité van omwonenden en de plannenmakers belegden woensdag een gezamenlijke informatieavond.

Het actiecomité had al een bijeenkomst gepland. Ontwikkelaar Gijsbert Jansen van IMIX Projecten en architect Geert Laarakker schoven in dorpshuis ’t Trefpunt aan, al zijn hun plannen nog niet helemaal klaar. Buurtbewoner Bas van Helden zette de toon. „We zijn het volstrekt oneens, maar we gunnen elkaar wel het licht in de ogen.”

De ontwikkelaars willen een complex bouwen van hooguit drie verdiepingen naast en achter kerkelijk centrum ’t Kerkheem, met 25 huurappartementen voor senioren waarin zorg en wonen beide mogelijk zijn.

Voor de financiering van het project worden ook twee halfvrijstaande woningen gebouwd. Verder komt er een wandelpark: de 18-eeuwse pastorietuin achter ’t Kerkheem wordt gerenoveerd. Monumentale bomen, vooral eiken, blijven volgens Jansen behouden.

De onzekerheid in Voorthuizen lijkt vooral gevoed door langdurige radiostilte. Na informatieavonden vier jaar geleden, vernamen omwonenden niets meer. Een eerste plan was nog gebaseerd op de toenmalige Algemene wet bijzondere ziektekosten. Ontwikkelingen in de zorgsector maakten aanpassingen noodzakelijk, zeker toen zorgorganisatie Neboplus zich terugtrok omdat er minder zorg nodig zou zijn dan aanvankelijk werd aangenomen.

Het actiecomité („Wij zien dit plan ook voor het eerst”) maakt zich zorgen om het toekomstige aanzicht en om flora en fauna. Jansen probeerde het comité gerust te stellen. „Er is juist veel aandacht voor natuurwaarden. We creëren een behoorlijke groene buffer, want net zo min als u het complex wilt zien, willen de senioren tegen uw woningen aankijken.”

De goede harmonie bleef bewaard. Tips en ideeën zijn nog welkom, nodigde Jansen de aanwezigen uit. Het actiecomité verspreidt zaterdag vragenformulieren bij supermarkten. „Geeft u dan ook onze kant van het verhaal door?” vroeg de ontwikkelaar. Van Helden wilde zich daarop verzekeren van Jansens hulp. „Welke tijd kunt u zaterdag?”