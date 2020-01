Zorgen om herstel monumentale werfkelders Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht maakt zich grote zorgen over de herstelwerkzaamheden aan de kostbare wal- en kluismuren van de historische binnenstad. Recent onderzoek naar de problemen bij het herstel van de grachten toont een gebrek aan kennis en kunde bij de gemeente. Fracties in de raad hebben er weinig vertrouwen in dat Utrecht het project tot een goed einde kan brengen.

In 2009 is al begonnen met het werk. Gaandeweg ontstonden steeds meer problemen. Er zitten gaten in de funderingen, scheuren in de muren van het monumentale Paushuize en muren van werfkelders verzakken.

Inmiddels loopt het budget uit de hand en wordt de planning niet gehaald. „Zitten er nog meer lijken in de kast en zit de gemeente er voldoende bovenop”, vraagt de raad zich donderdag tijdens een commissievergadering af over dit ‘chaosdossier’. Het gaat volgens de raad om bijzonder Utrechts erfgoed. Net als de Dom horen de werfkelders bij de stad. De fracties vinden het tijd dat na jaren vol „stelselmatige fouten” het werk snel en veilig wordt afgerond.

Vanaf het begin in 2009 heeft de gemeente het hele project onvoldoende overzien, de „complexiteit stelselmatig onderschat” en is het „projectmanagement onvoldoende op orde”. De gevolgen zijn dat het budget uit de hand loopt en dat de planning niet wordt gehaald. „We zitten in een diep dal, maar wij komen er uit”, aldus verantwoordelijk wethouder Kees Diepeveen.

Wat duidelijk is dat de kosten nog met tientallen miljoenen gaat oplopen. Bij aanvang van het project was het werk begroot op ruim 35 miljoen euro. Dat bedrag werd vorig jaar al bijgesteld naar ruim 67 miljoen euro en de teller loopt nog steeds.

Ongeveer 60 procent van alle werkzaamheden is inmiddels klaar. Wat het project extra moeilijk maakt, is dat veel werfkelders - waarvan er veel in slechte staat zijn - in particuliere handen zijn en dat lang niet altijd duidelijk is wie de eigenaars zijn.

Utrecht laat nu aanvullend technisch onderzoek doen naar de staat van de wal- en kluismuren en de fundering. Dat is nodig om het monumentale erfgoed te kunnen bewaren en de veiligheid te garanderen. In april moet het nieuwe onderzoek en een andere plan van aanpak af zijn. De gemeenteraad wil hierin een vinger in de pap.