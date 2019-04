Zorgen om groot aantal jeugdprostituees

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) maken zich grote zorgen om het grote aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Het gaat niet alleen om jongens en meisjes die daartoe door anderen worden gedwongen, maar ook om jeugdigen die zichzelf tegen betaling aanbieden voor seks. Exacte cijfers kan het OM niet geven.

Het probleem wordt volgens het OM steeds harder aangepakt. ,,Om jonge slachtoffers te beschermen veroordeelt het OM daarom steeds vaker mensen die ontucht plegen met een 16- of 17-jarige", verklaart justitie. Die verdachten worden vervolgd op basis van een wetsartikel dat jongeren tussen de 16 en 18 beschermt tegen seksuele handelingen tegen betaling. Het OM houdt vooral klanten van deze groep in de gaten, omdat die vaak zeggen niet te weten dat het om een minderjarige gaat.

De straf voor iemand die ontucht pleegt met een kind jonger dan 16 jaar (maximaal 8 jaar cel), is nog hoger dan die voor ontucht met iemand van 16 of 17 jaar (maximaal 4 jaar cel). ,,Het strafrechtelijk vervolgen moet klanten van minderjarige jongens en meisjes in de prostitutie doen beseffen dat zij zich schuldig maken aan een ernstig feit en schade toebrengen aan jonge slachtoffers."