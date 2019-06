Zorgen om Groningse kliniek

Kliniek Groningen, deel van ggz-aanbieder Lentis, heeft een ernstige waarschuwing gekregen van de gezondheidsinspectie. Kwaliteit en veiligheid van zorg zijn er in het geding.

De inspectie concludeerde dat de zorg er niet voldoet aan normen, wetten en regels. Dossiers worden onvoldoende bijgehouden, waardoor het verloop van de behandeling niet goed te volgen is. Ook zijn er niet genoeg vaste behandelaren. "Voor de kwetsbare patiënten die zorg krijgen binnen deze locatie is dit een risicovolle situatie. Ook voor de medewerkers is deze situatie onwenselijk", aldus de inspectie.

Binnen een maand moet de kliniek alle patiëntendossiers op orde hebben. Ook moeten de lichamelijke gezondheidstoestand en de psychiatrische diagnostiek van patiënten met elkaar in een verband zijn gebracht. Tevens moet bij alle nieuwe patiënten binnen 24 uur na opname een lichamelijk onderzoek hebben plaatsgevonden.

Binnen drie maanden moet Lentis het aantal zorgverleners afgestemd hebben op het aantal patiënten.