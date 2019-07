Zorgen om groeiend tekort doktersassistenten

De dokterspraktijken in ons land gaan meer en meer te maken krijgen met tekorten aan assistenten en ondersteuners. Dat meldt de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Terwijl veel medewerkers met pensioen gaan en opvolgers lastig te vinden zijn, groeit de zorgvraag door onder meer de vergrijzing.

Flevoland bijvoorbeeld verwacht de komende vijf jaar een tekort van 109 doktersassistenten en 78 praktijkondersteuners. In Friesland ligt het verwachte tekort aan doktersassistenten op 108 en aan praktijkondersteuners op 124.

Hoewel het aantal inwoners van de ene regio krimpt en van de andere juist stijgt, neemt volgens de SSFH in alle regio’s het aantal 75-plussers toe. Zij vragen vaker om zorg. Doordat ze langer thuis wonen, groeit het beroep op de huisartsenzorg extra. Ook liggen mensen korter in het ziekenhuis en vangen de huisartsenpraktijken bepaalde taken daarvan op.

De ongeveer 5000 huisartsenpraktijken tellen zo’n 31.000 doktersassistenten, praktijkondersteuners en andere medewerkers. Minstens 23 procent van de praktijken ervaart nu al tekorten aan onder andere assistenten en ondersteuners, zegt de SSFH.