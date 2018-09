Zorgen om bemanning schip Terneuzen

De internationale transportfederatie ITF maakt zich zorgen over de bemanning van een Russisch vrachtschip dat al maanden in Terneuzen aan de ketting ligt. Gijs Mol (ITF) was maandag aan boord en stelde vast dat het verse voedsel als groente en fruit op is. Er liggen nog wat zakken aardappelen, rijst en uien en er is nog water voor een paar dagen, meldt hij.

Inwoners van Terneuzen en de jonge havenwerkers van FNV Havens Youngsters zamelen voedsel in om de nood te lenigen. Het Zeemanshuis Terneuzen heeft via Facebook opgeroepen voedsel in te zamelen voor de bemanning van het schip. „De respons is overweldigend. Sommige mensen gaan zelfs speciaal boodschappen doen voor de mensen op het schip”, zegt Marian Minnebo van het zeemanshuis.

Minnebo laat weten dat de kapitein maandag geen eten wilde aannemen. Dinsdag heeft hij het ingezamelde voedsel wel geaccepteerd. „We hebben dozen vol met eten kunnen geven. Daar zat van alles tussen. We hadden bananen en citrusvruchten, maar ook verse groenten en blikgroenten.”

Mol vraagt zich af of de 21 bemanningsleden, allen Russen, nog wel worden betaald. De bemanning zegt van wel. Volgens Mol zou het zo kunnen zijn dat het grootste deel van het salaris naar de familie in Rusland wordt overgemaakt. „Het schip ligt aan de kade waardoor de opvarenden zelf aan wal boodschappen kunnen doen. Maar dan moeten ze wel wat te besteden hebben”, aldus Mol.

De rederij Murmansk Shipping Company zit volgens Mos in financiële problemen. Wereldwijd liggen ook andere schepen van de rederij aan de ketting omdat schuldeisers er beslag op hebben laten leggen.