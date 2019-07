Zorgen om afval door problemen bij AEB

De Nederlandse afvalmarkt zal stagneren als de problemen bij het het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam niet snel worden verholpen. Op veel plekken in Nederland zal het afval niet meer ingezameld kunnen worden. Dat schrijft de Vereniging Afvalbedrijven donderdag in een brandbrief aan het Amsterdams stadsbestuur.

De afvalverwerker heeft onlangs om veiligheidsredenen zes van de vier verbrandingsovens stilgezet. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de afvalcentrale en moet snel met een oplossing komen, zo vindt de Vereniging Afvalbedrijven.

Door de problemen bij het AEB dreigt afval op vuilstortplaatsen te belanden in plaats van dat het verbrand wordt. Dat druist tegen het beleid van de overheid in. Ook eist de Vereniging Afvalbedrijven snel duidelijkheid over de financiële situatie. Een groot financieel tekort dreigt voor het Amsterdamse bedrijf.

Het stadsbestuur van Amsterdam kondigde dinsdag aan een externe commissie in te stellen die de problemen gaat onderzoeken.