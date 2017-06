Zorgen in Kamer om onderzoeksjournalistiek

In de Tweede Kamer zijn zorgen over de mogelijke inkrimping van de onderzoeksjournalistieke programma’s Argos en Reporter Radio op NPO Radio 1. Volgens de Volkskrant van donderdag staat in een conceptversie van het Jaarplan Radio 2018 dat ze zendtijd en een deel van het budget kwijtraken. De programma’s staan bekend om hun diepgravende onderzoek.

D66-Kamerlid Jan Paternotte: „Als dit klopt, dan is dat wel ernstig. ‘Fake news’ is in opkomst en dan zou juist nu de publieke omroep willen bezuinigen op prijswinnende onderzoeksjournalistiek. Het Groot Dictee schrappen was al jammer, maar als dit inderdaad klopt dan zou de NPO haar kerntaak verwaarlozen.”

Peter Kwint van de SP vindt het „zeer zorgelijk” dat er steeds verder op onderzoeksjournalistiek wordt bezuinigd en noemt het „hard nodig” om blijvend te investeren in onderzoeksjournalistiek. Hij spreekt van een belangrijke waakhondfunctie voor de democratie.

„In deze tijden waarin fake news aan de orde van de dag is, zijn onderzoeksjournalisten van onschatbare waarde. Ook recente zaken als de Panama Papers en de vervuilende fabriek bij Dordrecht waren niet aan het licht gekomen zonder goede onderzoeksjournalistiek”, zegt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. „De PvdA gaat er dan ook vanuit dat de NPO daar niet op gaat bezuinigen.”

De VVD is voorzichtiger. Kamerlid Dilan Yesilgöz zegt wel dat de „VVD wil dat de publieke omroep iets toevoegt, naast wat commerciële zenders aanbieden”. Ze laat weten dat de politiek echter niet gaat over de inhoud van programma’s. „De keuze voor specifieke invulling van zendtijd ligt in deze dan ook bij de NPO zelf.”