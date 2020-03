Zorgen Hartstichting over wegblijven patiënten om coronavirus

De Hartstichting maakt zich zorgen over berichten dat mensen met acute hartklachten wegblijven bij de spoedeisende hulp omdat ze vrezen voor besmetting met het coronavirus na opname in een ziekenhuis. „Als iemand klachten heeft en zich zorgen maakt over het hart, dan adviseren we dringend om de dokter of 112 te alarmeren”, aldus een woordvoerster van de stichting.

Ze voegt eraan toe dat de Hartstichting ook de eigen kanalen gebruikt om de oproep onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt onder meer via sociale media.

Cardiologen van het HagaZiekenhuis in Den Haag en van het ziekenhuis VieCurie in Venlo zeiden in NRC dat hartpatiënten ziekenhuizen mijden en ook minder naar de huisarts gaan als ze klachten hebben. Dat zou te maken hebben met de vrees een coronabesmetting op te lopen en de angst om drukke dokters „lastig te vallen”.

De Hartstichting zegt dat angst om naar het ziekenhuis te gaan niet nodig is, maar dat die wel te verklaren valt. „Patiënten met hart- en vaatziekten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus, en lopen meer kans om eraan te overlijden”, aldus de stichting. „Het is al bekend dat onder de ernstig zieke Covid-19-patiënten, veel patiënten met hart- en vaatziekten zijn. Zij kunnen ernstige complicaties zoals hartfalen of een ontstoken hartspier oplopen en zelfs overlijden.”