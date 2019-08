Zorgen brandweer om flats en energietransitie

De combinatie van de supersnelle energietransitie en het dicht bouwen van de stad gaat problemen opleveren. Mensen stapelen is ook risico stapelen. Dat zegt de Haagse brandweercommandant Esther Lieben als landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding in het AD.

Volgens Lieben staat veiligheid bij grote stedenbouwkundige plannen vaak onderaan de prioriteitenlijst. Zij vindt dat voor de eerste paal de grond in gaat, over brandbestrijding moet worden nagedacht. „Met zoveel mensen boven elkaar, die allemaal van die goedkope Chinese opladers voor hun smartphone kopen omdat ze de originele kwijt zijn geraakt, kun je er maar beter voor zorgen dat een brand beperkt blijft tot één kamer.”

Bij hoge torens kunnen al die oude draaiboeken van de brandweer de prullenbak in, zegt Lieben. „Gecontroleerd uit laten branden, dat kunnen we dan.”

De brandweercommandant wil dat wordt geïnvesteerd in goede materialen die niet zomaar vlam vatten. „De vuistregel bij een groot project is dat je bouwkosten 10 procent hoger uitvallen als je het echt brandveilig wil maken. Maar ik denk dat dit percentage groter wordt naarmate je hoger bouwt. Ga daar alsjeblieft niet op bezuinigen, dat is het enige dat je kunt doen.” Behalve materialen die lang tegen hitte kunnen, kunnen ook sprinklers worden geïnstalleerd, hoewel Lieben zich wel afvraagt of er op tweehonderd meter hoogte nog genoeg druk op de waterleiding zal staan.

Ook de energietransitie baart haar zorgen. „Politici buitelen over elkaar heen om elektrisch rijden groot te maken, maar als zo’n batterij in brand vliegt, moeten we die vier dagen onder water zetten om het vuur te doven. Veel parkeergarages mag je niet inrijden met een lpg-tank. Maar tien Tesla’s naast elkaar? Geen probleem!”

Voordat op grote schaal plannen worden uitgevoerd, is het volgens Lieben „toch wel handig” om even stil te staan bij het brandgevaar. „Ik lees van alles over hoe waterstof door het bestaande gasnet zou kunnen. Nou, als je dan een keer een gaslek hebt, zoals laatst in het Laakkwartier, hoef je er geen vlammetje bij te houden om de boel te laten ontploffen.”