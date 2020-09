Zorgen bij Van Zanen over veel besmettingen in Haagse horeca

Jan van Zanen, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden en burgemeester van Den Haag, roept de bewoners van de regio op zich aan de regels te houden, vanwege het oplopend aantal met coronavirus besmette mensen. Volgens Van Zanen vindt een ‘opvallend deel’ van deze besmettingen plaats in horecagelegenheden. Afgelopen week zijn daarom in Den Haag meerdere horecagelegenheden gesloten.

Van Zanen: „In sommige restaurants en cafés zitten mensen dichter bij elkaar dan voorheen. Mensen hebben de behoefte om samen te komen. Dat is begrijpelijk en dat kan ook, maar alleen volgens de regels. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen extra maatregelen nodig zijn.”

Volgens de veiligheidsregio zijn horecagelegenheden er zelf voor verantwoordelijk dat hun klanten de benodigde afstand kunnen houden. Als klanten of ondernemers doelbewust de regels overtreden, kan de locatie worden gesloten. „Hoewel het coronavirus aan de oppervlakte minder zichtbaar is, is het nog altijd actief. Met de herfst op komst, gaan mensen vaker binnen zitten in plaats van op een terras. Ook binnen blijft het van cruciaal belang 1,5 meter afstand te houden”, aldus Van Zanen.