Zorgen bij studenten om schrappen onderwijs en tentamens

„Als het nodig is, is het nodig. Dan moeten we er iets aan doen, maar wij maken ons nu al zorgen over de uitloop die dit als gevolg heeft.” Dat zegt Kees Gillesse, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Hij reageert op de maatregelen van universiteiten en hogescholen onderwijsactiviteiten en tentamens te schrappen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

„Als het een korte uitloop is, is het op te lossen binnen de opleiding. Maar tentamens, bindende studieadviezen (BSA) en afstuderen, het komt allemaal in de knel en uiteindelijk gaat dit studenten geld kosten”, vreest hij. Hij pleit ervoor dat er nu direct wordt nagedacht over oplossingen „waarbij coulance heel erg nodig is”.