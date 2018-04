„Zorgen bij politie over groeiend wapengebruik”

Binnen de politie zijn de zorgen over het bezit en gebruik van illegale vuurwapens door criminelen torenhoog. Hoewel het geweld lijkt toe te nemen, daalt het aantal in beslag genomen wapens in de meeste regio’s. Er bestaat kritiek op de wijze van opsporing.

In het eerste kwartaal van het jaar onderschepte de politie 1385 vuurwapens en onderdelen ervan, blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij de Nationale Politie. In 2017 waren dat er 7431 tegen 8793 in 2015. Op de lange termijn is een dalende trend te zien.

Volgens voorzitter Jan Struijs van de politiebond NPB geeft de daling van het aantal in beslag genomen vuurwapens een vertekend beeld. „Ik denk eerder dat er veel meer wapens zijn in Nederland. Maar als je niet actief zoekt, vind je ze niet. De politie gaat alleen op pad als er concrete informatie is over de aanwezigheid van een wapen.”