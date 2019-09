Zorgen bij nabestaanden MH17 na vrijlating

De vrijlating van MH17-verdachte Vladimir Tsemach in Oekraïne heeft donderdag voor bezorgdheid en verwarring gezorgd bij de nabestaanden van de vlucht die in juli 2014 werd neergehaald.

„Ik weet niet of het nu goed of slecht nieuws is. Dit is schaken op heel hoog niveau”, reageerde Piet Ploeg, voorzitter stichting Vliegramp MH17.

„Het is onduidelijk of dit mogelijk te maken heeft met een gevangenenruil. Dat zou heel slecht zijn. En waar blijft hij nu hij is vrijgelaten? Ik ben er wel bezorgd over dat een belangrijke verdachte dan niet beschikbaar blijft voor het strafrechtelijke onderzoek van het internationaal justitieel onderzoeksteam (JIT). Het risico is groot dat hij dan niet voor de rechter zal verschijnen en dat is toch wat we allemaal willen.”