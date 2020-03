Zorgen bij hoogste baas OM over uitstel groot aantal strafzaken

Door een groot gebrek aan zittingscapaciteit bij de rechtbanken moeten dit jaar 22.700 strafzaken worden uitgesteld. Dat zegt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg, in De Telegraaf op basis van een interne analyse die door het OM is gemaakt. Van der Burg maakt zich grote zorgen over het vastlopen van de strafrechtketen.

„Het is een erg slechte ontwikkeling. Het uitstellen van zittingen en de lange doorlooptijden zijn een slecht signaal richting de maatschappij. De samenleving heeft recht op genoegdoening. Je kunt niet aan verdachten en slachtoffers uitleggen dat ze langer dan een jaar moeten wachten voordat een zaak voor de rechter komt. Het OM ervaart dat de rechtspraak hier net zo bezorgd over is als het OM en alles op alles zet om iets aan deze problematiek te doen”, aldus Van der Burg.

Volgens de voorzitter van het college van procureurs-generaal is het probleem deels een centenkwestie. „Het is een gevolg van eerdere, jarenlange bezuinigingen binnen de rechtspraak en het OM. Er werd af en toe wel extra geld beschikbaar gesteld voor op dat moment urgente thema’s, maar dat plakken met pleisters heeft het probleem niet opgelost.”