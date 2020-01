„Zorgelijke toename” antisemitische incidenten in Nederland

Het aantal antisemitische incidenten in Nederland is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat laat het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) weten aan Hart van Nederland.

In 2018 registreerde het CIDI 135 antisemitische incidenten. Dat was toen een stijging van 19 procent ten opzichte van het jaar ervoor, toen er 113 incidenten werden gemeld. Het totaal aantal incidenten over 2019 is nog niet definitief bekend, maar zal duidelijk hoger liggen dan in 2018. CIDI-directeur Hanna Luden spreekt van een „zorgelijke stijging”.

„We merken dat het monster dat leek te verdwijnen, toch een heleboel tentakels heeft”, refereert Luden aan de jodenhaat in ons land. „Het antisemitisme komt van verschillende niveaus en uit verschillende hoeken. Ik denk dat in sommige hoeken van de wereld antisemitisme als normaal wordt gezien. Dat heeft ook invloed op Nederland.”