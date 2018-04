Zorgcentrum Zwolle ontruimd vanwege brand

In woonzorgcentrum Fermate in Zwolle is maandagmiddag brand uitgebroken. Het gebouw is voor twee derde deel ontruimd, meldde de Veiligheidsregio IJsselland. Naar schatting 100 tot 120 bewoners zijn geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De brandweer is volgens de veiligheidsregio nog bezig met blussen. „Het sein brand meester is nog niet gegeven.”

In het zorgcomplex aan de Händellaan in de Zwolse wijk Holtenbroek wonen mensen zelfstandig in appartementen. „Het gaat veelal om oudere mensen”, zei een woordvoerder. ,,Geschrokken bewoners wachtten buiten, soms in een rolstoel, in een aangenaam zonnetje op opvang. De meeste bewoners zijn met bussen naar het Deltion College aan de Mozartlaan gebracht. Ook medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis zijn betrokken bij de opvang.