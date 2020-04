Zorgcentrum ontruimd om grote brand De Peel

Hulpdiensten hebben maandagavond zorgcentrum Wellenshof in Liessel (Brabant) ontruimd in verband met de rook van een grote brand in de naburige Deurnese Peel. De 24 bewoners zijn overgebracht naar zorgcentrum Land van Horne in Weert. Een aantal bewoners is mogelijk besmet met het coronavirus. Om die reden worden zij met een speciale taxibus vervoerd, maakte de gemeente Deurne bekend. De overige bewoners gaan per gewone taxi naar Weert.

Een groot deel van Zuidoost-Brabant ligt maandagavond onder de rook van een grote veenbrand in natuurgebied de Deurnese Peel. De hulpdiensten hebben mensen in de regio via meerdere NL Alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand brak maandag rond 12.45 uur door nog onbekende oorzaak uit en verspreidde zich sindsdien door de straffe wind steeds verder. Zeker 100 hectare vielen aan de vlammen ten prooi. Rond 19.30 uur nam de brand in hevigheid af, mede door de inzet van een Chinook-blushelikopter van Defensie. Die kan uit een waterzak in één keer 10.000 liter water uitgooien. De brandweer noemt de inzet van de helikopter „een flinke aanwinst in onze slagkracht”.

Door de brand liggen onder meer Liessel, Asten, Someren, Eindhoven en Eersel onder de rook. Inwoners van de getroffen regio kunnen voor meer informatie terecht op de website van de gemeente Deurne. Die wordt steeds van actuele informatie voorzien.