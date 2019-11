Zorgboerderij op Schokland gaat in vlammen op

Een zorgboerderij op Schokland (Flevoland) is woensdagavond in vlammen opgegaan door een grote brand. De Veiligheidsregio Flevoland meldt dat het gebouw aan de Oud Emmeloorderweg als verloren moet worden beschouwd. Op het moment van de brand waren geen mensen aanwezig. Een bijgebouw is wel gered. De zorgboerderij werd gebruikt voor dagbesteding.

Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan. De brandweer meldt op Twitter dat de vlammen onder controle zijn. Wel is een asbestprocedure opgestart, maar onduidelijk is of de giftige stof daadwerkelijk is vrijgekomen.