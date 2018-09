Zorgbestuurder blijft alleen aandeelhouder

Willem de Boer stopt als bestuurder van de IJsselmeerziekenhuizen (met vestigingen in Lelystad, Dronten, Emmeloord en Urk) en van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Hij blijft wel aandeelhouder van beide organisaties. „Met het vertrek als bestuurder is een strikte scheiding tussen bestuur, toezichthouder en aandeelhouder gerealiseerd”, aldus een verklaring van de ziekenhuizen.

Bij het Slotervaart was De Boer deze zomer al opgestapt als bestuursvoorzitter, maar hij was nog wel als gewoon bestuurder aangebleven.

Het Slotervaart kampt met financiële en bestuurlijke problemen en ook in de IJsselmeerziekenhuizen heerst onrust. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de IJsselmeerziekenhuizen recent zelfs onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie had al langer zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg daar. De inspectie heeft er nu ook „onvoldoende vertrouwen in dat eerder ingezette verbetertrajecten voldoende aandacht zullen krijgen gezien de huidige bestuurlijke onrust”, liet ze eerder deze maand weten.