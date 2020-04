Zorgautoriteit gaat uitgestelde ziekenhuiszorg coördineren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona te gaan coördineren. Het gaat om zorg aan bijvoorbeeld om patiënten met kanker, hartproblemen of neurologische aandoeningen. Veel behandelingen zijn nu uitgesteld, maar moeten later wel weer worden ingehaald. Daarvoor is meer coördinatie nodig, vindt de overheid.

Nu is alle zorg die ziekenhuizen kunnen uitstellen afgezegd. Het aantal verwijzingen van huisartsen en andere verwijzers is gedaald met 75 procent. Dat gaat om zo’n 450.000 verwijzingen per maand. Dit betekent dat veel behandelingen later alsnog gedaan moeten worden.

De planbare urgente zorg dreigt in de verdringing te komen door de zorg aan coronapatiënten en een tekort aan zorgpersoneel en middelen. En dat terwijl het voor deze groepen mensen heel belangrijk is dat zij zorg krijgen. Daarom is meer (landelijke) afstemming nodig dan normaal bij dit soort zorg, vindt de overheid. Eerst moet er een overzicht komen van welke specialistische zorg er nodig is, en ook hoe urgent de zorgvraag is.

De NZa houdt in ons land toezicht op de zorgaanbieders en op de zorgverzekeraars.