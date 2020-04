‘Zorg voor elkaar en blijf thuis op Koningsdag’

Zorg voor elkaar en blijf daarom thuis op Koningsdag. Dat is zondag de oproep van het Veiligheidsberaad, dat wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in het land. Vanwege het coronavirus wordt Koningsdag maandag anders gevierd dan we in Nederland gewend zijn. Door zo min mogelijk van huis te gaan wordt de kans op verspreiding van het virus beperkt, aldus het Veiligheidsberaad.

„Hoewel er gunstige ontwikkelingen in de verspreiding van het coronavirus lijken te zijn, worden er nog steeds mensen ziek en overlijden er elke dag mensen”, zegt de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. De voorzitter van het Veiligheidsberaad waarschuwt ook dat er op Koningsdag wordt opgetreden tegen groepsvorming, „bijvoorbeeld op straat, parken of in winkels”.

De oproep van het Veiligheidsberaad komt nadat zondag duidelijk werd dat het drukker was op straat dan eerder deze week. Met name in stadscentra, parken en tuincentra. De burgemeesters willen voorkomen dat dit ook op Koningsdag het geval is. Wel benadrukt Bruls dat de „1,5 meter regel” doorgaans door mensen wordt opgevolgd.