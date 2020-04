‘Zorg van dieren in dierentuinen door crisis in gevaar’

De dierentuinen in Nederland zijn door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in grote nood. Belangenvereniging Dier en Park stelt dat de sector dubbel wordt getroffen. Bezoekers zijn niet meer welkom, maar de kosten voor het onderhoud van de dieren en alle verblijven lopen wel door.

„De geluiden die het bestuur binnenkrijgt van de leden zijn zorgwekkend. In sommige gevallen staat het water tot aan de lippen en maakt men zich enorme zorgen over het waarborgen van goede zorg voor de dieren”, aldus Dier en Park. „Wij weten dat de overheid hard werkt aan steunmaatregelen en dit geeft in veel gevallen een beetje hoop. Het is echter wel zo dat de steunmaatregelen met name zijn gericht op het behoud van banen. Voor de dieren is er voorlopig geen zicht op een steunmaatregel.”

Dier en Park heeft zelf al een noodfonds opgericht en financiële reserves aangesproken, maar zegt dat dat niet genoeg is. „We kunnen spreken van een druppel op de gloeiende plaat als inkomsten langdurig uitblijven.”