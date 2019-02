Zorg over zorg in aardbevingsgebied

De gezondheidsinspectie is niet helemaal gerust op de kwaliteit van zorg in het aardbevingsgebied in Groningen op de lange duur. Uit onderzoek blijkt dat die kwaliteit op dit moment niet te lijden heeft onder de aardbevingsproblematiek, maar dat deze situatie vooral te danken is aan de „bovenmatige inzet en flexibiliteit” van de zorgmedewerkers. De vraag is echter hoe lang die hun volgens de inspectie bewonderenswaardige opstelling kunnen volhouden.

Door de aanhoudende onduidelijkheid over versterkingen en verhuizingen kunnen bestuurders ook lastig de regie nemen en hun organisatie strategisch sturen. „Zij stellen het ontwikkelen van zorginhoudelijk beleid en investeringen uit”, aldus de inspectie.

De inspectie nam poolshoogte bij negen zorgaanbieders in het aardbevingsgebied van verpleeghuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De aardbevingen komen bovenop andere kwesties waar het gebied mee te maken heeft, zoals vergrijzing, bevolkingsdaling en arbeidsmarktproblematiek.