Zorg over ontplooiing ”wonderkind” Laurent

Laurent (9) stopte maandag met zijn bachelor aan de TU Eindhoven. Een universitaire studie in de VS staat op de planning. Is de extreme focus op zijn intellectuele ontwikkeling verantwoord?

De loopbaan van Laurent Simons doet Joop Stolk, hoofddocent orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, aan Mozart denken. „Die componist werd door zijn vader heel Europa doorgesleept. Dat pakte negatief uit; emotioneel en sociaal ontwikkelde hij zichzelf niet goed.”

Stolk maakt zich zorgen over de negenjarige Laurent die binnenkort waarschijnlijk naar de VS vertrekt. „Gaat bij hem niet hetzelfde gebeuren? Kinderen moeten niet alleen intellectueel, maar ook lichamelijk, sociaal en emotioneel gevormd worden.” Het gevaar dat de vorming op die vlakken achterblijft, is volgens de hoofddocent niet denkbeeldig. „Leert hij zich te ontspannen? Leert hij zich in anderen in te leven? Leert hij te geven en te nemen? Ik vraag het me af.”

Hoogbegaafde 8-jarige volgt zijn eigen weg

Het is inderdaad niet wenselijk dat ouders zich alleen richten op het intellect van een kind, vindt ook Lianne Hoogeveen, ontwikkelingspsychologe aan de Radboud Universiteit Nijmegen. „Laurent moet echter wel voldoende uitdaging krijgen. Daarnaast moet er gezocht worden naar een omgeving waarin hij zichzelf ook sociaal-emotioneel goed kan ontwikkelen. Dat is een ongelooflijk grote uitdaging.”

Spelen

Hoogeveen promoveerde op de sociaal-emotionele effecten van het versnellen van de schoolloopbaan van hoogbegaafde leerlingen. Haar conclusie: klassen overslaan is niet direct nadelig voor de sociaal-emotionele ontplooiing van een kind. „Nu moet ik wel zeggen dat mijn onderzoek ging over leerlingen die in het uiterste geval drie leerjaren oversloegen.”

Kinderen worden niet alleen door hun ouders opgevoed, maar ook door het contact met leeftijdsgenoten, vindt Stolk. „Dat ontbreekt misschien wel helemaal, hoewel ik natuurlijk niet volledig zicht heb op de leefwereld van Laurent.”

Ook Hoogeveen erkent dat contact met klasgenoten belangrijk is. „Laurent is echter in staat op zijn negende al een bacheloropleiding te volgen en zal zich in een klas met leerlingen van zijn eigen leeftijd ook niet echt thuis voelen.”

Een kind moet niet alleen leren, het moet ook spelen om zo vaardigheden te verwerven die het als volwassene nodig heeft, vindt Stolk. „Als dat niet voldoende gebeurt, creëer je een ongelukkig en eenzijdig ontwikkeld kind.” Hoogeveen is het daar niet mee eens. „Wat is spelen? Dat is niet voor elk kind hetzelfde. Misschien ervaart Laurent het oplossen van een ingewikkeld vraagstuk wel als spelen; dat zou zomaar kunnen.”

Luchtje

Het feit dat de ouders zich zo intensief bezighouden met de studieloopbaan van Laurent vervult Stolk met zorg. „Een kind van negen jaar vertrouwt zichzelf helemaal aan zijn ouders toe. Hoewel ik de motieven van de ouders niet ken, lijkt het alsof zij hun kind gebruiken om hem beroemd te maken. Daar zit pedagogisch gezien een luchtje aan.”

Dat de ouders hun kind misbruiken, kan Stolk niet zeggen. „Maar zij doen hem wel tekort als zij hem zo eenzijdig opvoeden. Ik voorzie dat hij daar als volwassene problemen mee krijgt.”

Wie is Laurent Simons?

Op zijn zesde ging Laurent Simons naar de middelbare school, anderhalfjaar later haalde hij zijn vwo-diploma en het was de bedoeling dat hij nog voor zijn tiende verjaardag op 26 december de bacheloropleiding electrical engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven zou afronden.

Maandag besloten de ouders van Laurent –die hun baan hebben opgezegd om hun zoon te begeleiden– na een conflict met de onderwijsinstelling zijn opleiding te beëindigen. De universiteit wilde een iets rustiger tempo aanhouden en Laurent medio mei af te laten studeren, aldus een verklaring op de website van de TU Eindhoven.

Laurents vader maakte maandag in een uitzending van Pauw bekend dat zijn zoon waarschijnlijk aan een „topuniversiteit” in de VS gaat studeren. Om welke universiteit het gaat, is nog onbekend.