Zorg ontvangt miljoenen van industrie

Vorig jaar betaalden 152 farmaceutische bedrijven en leveranciers samen bijna 80 miljoen euro sponsorgeld aan artsen en ziekenhuizen, een toename van 12 procent.

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het Transparantieregister Zorg die maandag zijn gepubliceerd.

Het register werd zeven jaar geleden opgezet om betalingen van de industrie aan zorginstellingen, artsen en patiëntenverenigingen voor iedereen inzichtelijk te maken. Het idee is dat openbaarmaking mogelijke beïnvloeding tegengaat: van alle artsen en organisaties valt immers na te gaan hoeveel geld zij ontvangen. Inmidels zijn steeds meer bedrijven in de medische sector transparant over de hoeveelheid sponsorgeld die ze betalen.

Verreweg het meeste sponsorgeld (71,1 miljoen euro) ging vorig jaar naar ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden van artsen (zoals maatschappen en beroepsverenigingen). Zij gebruikten dat geld vooral voor de financiering van bijeenkomsten en projecten.

Het aantal individuele artsen dat werd betaald is iets gedaald: 3.653 zorgverleners (bijna altijd medisch specialisten) ontvingen vorig jaar 8,9 miljoen euro, 3 procent meer dan het jaar ervoor. Ze kregen dat geld vooral voor het geven van presentaties en het bezoeken van congressen.