Zorg in Flevoland moet om e-health draaien

Er komt in Lelystad geen acute verloskunde en ook de volledige spoedeisende hulp keert niet terug. De oorzaken: er is geen personeel voor te vinden en de kosten zouden veel te hoog zijn.

Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen kreeg een toekomstverkenner de opdracht te inventariseren hoe de zorg in Flevoland eruit moet komen te zien. Vrijdag werd zijn eindadvies naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Bruins (Medische Zorg), die het advies van de toekomstverkenner overneemt.

Verkenner Bas Leerink beveelt aan om meer gebruik te maken van innovaties zoals e-health en om als zorgaanbieders meer te gaan samenwerken. Het advies komt erop neer dat aanbieders moet inzetten op het verbeteren van het huidige aanbod.

Leerink stelt dat het huidige zorglandschap niet onder de maat is, maar noemt diverse uitdagingen voor Flevoland, zoals de groei van het aantal chronisch zieken en de vorming van spoedposten in Lelystad en Emmeloord.

De Flevolandse gemeenten reageerden teleurgesteld op het nieuws dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde niet terugkeren. Hun zorgen over het wegvallen van acute verloskunde waren groot. Voor Lelystad –waar de thuissituatie vaak ongeschikt is voor een bevalling en geld voor vervoer ontbreekt– adviseert Leerink een zogenaamde bevalkamer en speciaal taxivervoer. Urk heeft een extra ambulance en apparatuur voor het maken van hartfilmpjes van ongeboren kinderen. Leerink: „We hebben uitgebreid met iedereen gesproken, ook met ziekenhuizen in Friesland en Zwolle. Er was vooral behoefte aan goede afspraken, merkten we.”

Curatoren

Het onderzoek naar het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen stuit op verzet van de curatoren. Daardoor kan de onderzoekscommissie haar werk niet goed doen, schreef zij vrijdag aan minister Bruins. De curatoren, die het beheer over de Flevolandse ziekenhuizen overnamen en het bankroet afwikkelden, weigeren allerlei documenten met de door Bruins aangestelde commissie te delen. De onderzoekers krijgen die alleen als ze van tevoren beloven sommige partijen buiten schot te laten. Ook over het optreden van de curatoren zelf zou de commissie zich niet mogen buigen. Dat is voor de commissie „onacceptabel.”

Minister Bruins doet een poging om de ruzie op te lossen.