Zorg- en logeerboerderij ”Onze Missie’ ontvangt eerste cliënt

Deze week ging zorg- en logeerboerderij ”Onze Missie” in het Betuwse dorp Gellicum officieel van start. Komende maandag ontvangen Henk en Marieke Vonk Noordegraaf hun eerste cliënt. „We willen er zijn voor onze naaste; dat is onze missie.”

De zorgboerderij biedt vijf dagen per week dagbesteding aan ouderen vanaf ongeveer 65 jaar. Ook zijn er drie logeerplekken ingericht voor tijdelijke opvang.

Welke ouderen kunnen bij jullie terecht?

„Bijvoorbeelde demente ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning bij de invulling van hun dagelijks leven. Of ouderen die te maken krijgen met eenzaamheid door het verlies van een partner. Onze gasten kunnen hier even op adem komen. Tegelijkertijd wordt hun mantelzorger zo ontlast.”

Hoe vullen jullie de dagbesteding in?

„Er is ruimte voor vijftien ouderen die hier van maandag tot en met vrijdag welkom zijn. We halen ze ’s morgens op met onze eigen bus of ze worden gebracht met een taxi. We drinken gezellig een kopje koffie of thee en er is gelegenheid voor een praatje of het lezen van de krant.

Later op de morgen drinken we weer koffie met elkaar en rond de middag bereiden we met elkaar de warme maaltijd. We gebruiken daarvoor zoveel mogelijk verse producten en als de cliënten het leuk vinden, kunnen ze meehelpen. Na het middageten kunnen onze cliënten desgewenst even rusten.

De rest van de morgen en de middag zijn er allerlei activiteiten mogelijk. We hebben een grote recreatieruimte waar we zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van onze cliënten. Ze kunnen spelletjes doen, tekenen, knutselen, handwerken of zingen. Ook hebben we een sjoelbak en een pooltafel.”

Merken de gasten dat ze op een boerderij zijn?

„We willen zo dicht mogelijk bij de natuur blijven met onze activiteiten. Als het mooi weer is, gaan we wandelen. Er is een moestuin waar de cliënten aan de slag kunnen. Ook komt er een voedselbos met zo’n zestig bomen, een wandelpad en zitjes. Verder zijn er op de boerderij geiten, pauwen, kippen en kalfjes. Als onze cliënten dat willen, kan er volop met de dieren worden geknuffeld. Marieke heeft in de zorg gewerkt, ik heb een agrarische achtergrond. Samen met onze vrijwilligers leveren we zorg op maat.”

In hoeverre speelt jullie levensovertuiging een rol?

„We zijn ”Onze Missie” begonnen om onze naaste te helpen. We doen dit werk vanuit onze christelijke identiteit. Rond de maaltijden bidden en danken we en lezen we een stukje uit de Bijbel. We hopen dat dat mag zijn tot zegen voor onze gasten. Tegelijkertijd staat onze boerderij open voor mensen van iedere levensovertuiging.”

