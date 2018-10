Zoon zit achter groot drugslab Lage Zwaluwe

De zoon van een echtpaar uit Lage Zwaluwe dat eerder deze maand was aangehouden na de ontdekking van een groot drugslaboratorium in een loods heeft zich bij de politie gemeld. Hij blijkt gebruiker van de loods in de Noord-Brabantse plaats te zijn en is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het vervaardigen van drugs.

In de loods midden in een woonwijk werd amfetamine geproduceerd. Er werd naar schatting zo’n 30.000 liter drugsaanval aangetroffen. De ouders van de man, een 73-jarige man en een 66-jarige vrouw, zijn vrijgelaten.

In een naastgelegen woning werd ook nog een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen met enkele honderden planten.