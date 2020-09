Zoon verdachte ‘zeilbootmoord’: mijn vader is onschuldig

„Mijn vader is onschuldig.” Dat stelde een zoon van de verdachte van de zogenoemde zeilbootmoord, Peter P (65). Die staat donderdag voor de rechtbank in Utrecht terecht op verdenking van het doden van zijn vrouw in september 2015, aan boord van hun zeiljacht Lazy Duck.

De zoon maakte gebruik van zijn spreekrecht en nam het onomwonden op voor zijn vader, terwijl hij tevens stilstond bij het tragische lot dat zijn moeder heeft getroffen. Hij hekelde het optreden van de Colombiaanse autoriteiten, die het van meet af aan op P. als verdachte zouden hebben voorzien. Ook had de zoon geen goed woord over voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat P. en zijn familieleden onvoldoende zou hebben geholpen en in de kou zou hebben laten staan.

Het Openbaar Ministerie, dat de vervolging van Colombia heeft overgenomen, verdenkt P. van doodslag op zijn vrouw. Hij zou haar hebben gewurgd. Het paar was destijds al een paar jaar bezig met een wereldreis. P. ontkent dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht. Hij zegt dat hij en zijn vrouw door gemaskerde mannen zijn overvallen en dat zijn vrouw dat niet heeft overleefd. Voormalig dierenarts P. zelf raakte gewond.