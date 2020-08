Zoon SGP-wethouder Urk vast om harddrugs

Een 32-jarige man uit Urk die is aangehouden in het buitenland met 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen, is eigenaar van transportbedrijf JP Trans Urk en de zoon van SGP-wethouder Geert Post. Post blijkt naast wethouder ook vervoersmanager te zijn bij het bedrijf.

Dat meldde de Stentor woensdag op basis van eigen onderzoek.

De chauffeur is vorige week in de haven van Calais aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Omdat het scannen van zijn lading plaatsvond achter de douane op Engels grondgebied, is hij naar Engeland gebracht. Vorige week verscheen de chauffeur voor de Engelse rechtbank, die besliste dat hij voorlopig vast blijft zitten. Tijdens de zitting zei de chauffeur onschuldig te zijn. Op 1 september moet hij opnieuw voorkomen.

De vader van de man is SGP-wethouder Geert Post. Hij heeft onder meer economische zaken in zijn portefeuille. Naast zijn baan bij de gemeente voert hij werkzaamheden uit bij het transportbedrijf van zijn zoon, zo blijkt uit documenten van de Kamer van Koophandel. Deze nevenfunctie was niet bekend bij de gemeente Urk.

Post wilde donderdag desgevraagd niet reageren op de situatie, maar verwees naar een communicatiemedewerker van de gemeente Urk. De gemeente bevestigde het bericht dat de opgepakte man een zoon van Post is en liet in een schriftelijke reactie weten: „De Stentor confronteerde ons met de formele betrokkenheid van Geert Post bij JP Trans. Dat is nieuw voor ons en we moeten dat nieuws even laten bezinken. Geert Post heeft nagelaten ons hierover te informeren. Als college van burgemeester en wethouders zullen wij hierover vanzelfsprekend het gesprek met Post aangaan.”