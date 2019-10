„Zoon gezin Ruinerwold was al twee keer in Canada”

De 25-jarige zoon van het gezin uit Ruinerwold die een week geleden om hulp vroeg bij een dorpscafé, kwam misschien al veel eerder en vaker uit de boerderij waar het gezin verborgen verbleef, meldt De Telegraaf dinsdag.

Volgens berichten op sociale media, die hij later wiste, was hij minimaal tweemaal in Canada.

De Telegraaf vond onder meer op Facebook berichten terug van de gevluchte zoon. De zoon beweert eind november 2015 in de Canadese stad Toronto te zijn geweest, en daar te zijn begonnen met een nieuwe baan op de boerderij bij zijn tante.

Toronto is de stad die nog steeds op zijn Facebookpagina staat, als locatie waar hij heeft gezeten. In mei en juni van dit jaar duikt hij er, in ieder geval volgens zijn eigen berichten, opnieuw op.