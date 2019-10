Zoon doodde moeder na vergokken van haar geld

Een 61-jarige man uit Oud-Beijerland heeft zijn moeder Mona Baartmans uit Delft vermoord, omdat hij 40.000 euro van haar geld had vergokt en bevreesd was voor lastige vragen. Verdachte Ton L. gaf dat maandag toe voor de rechtbank in Den Haag. Hij zei dat hij haar in zijn auto op de parkeerplaats van een verpleeghuis in Den Haag had gewurgd met een grote tiewrap, nadat ze daar samen met hem haar zieke man had bezocht.

L. heeft eerder bekend dat hij zijn 79-jarige moeder op 23 september 2018 had omgebracht en in een bos bij Heinenoord had begraven. De politie had hem al snel in beeld als verdachte. L. ontkende aanvankelijk maar toen het lichaam van Baartmans ruim vijf weken later werd gevonden, ging hij praten.

Het slachtoffer werd gevonden na een tip na Opsporing Verzocht van iemand die een schoen had gezien in het bos. Speurhonden sloegen daar aan en leidden naar de kuil waarin zij lag.

Het Openbaar Ministerie denkt dat L. al vooraf van plan was zijn moeder te doden. Zo zou hij tijdens het ziekenbezoek al hebben nagedacht over een sjaaltje dat zij om had. Hij wilde haar met zijn handen of die sjaal wurgen, heeft hij tegen de politie gezegd. Maar toen hij haar in de auto hielp, zou zijn oog op een tiewrap zijn gevallen die hij ooit van een bouwplaats meenam.

Die deed hij meteen om haar nek. Na twee minuten was ze volgens L. dood, duwde hij haar voor de bijrijdersstoel en deed er een plaid overheen. Daarna reed hij weg.

Volgens deskundigen is het maar de vraag of de vrouw al dood was op dat moment. Ze had een pacemaker en die gaf zeker een kwartier later nog activiteit aan. De tiewrap is nooit gevonden. L. zei dat hij die los heeft gerukt voordat hij haar begroef. Dat kon volgens hem omdat die „lam was” na eerder gebruik.