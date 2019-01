Zoon aangehouden na dood vrouw Kaatsheuvel

De verdachte die woensdagochtend werd opgepakt na de dood van een vrouw in Kaatsheuvel, is volgens de politie vermoedelijk de 28-jarige zoon van het slachtoffer. Agenten troffen de vrouw rond 04.00 uur gewond aan voor een woning aan de Jan de Rooijstraat. Ze overleed ter plaatse. De vrouw, waarschijnlijk de 64-jarige bewoonster van het huis, is door geweld om het leven gekomen.

De politie spreekt nog van vermoedelijk de 64-jarige bewoonster, omdat het slachtoffer nog niet officieel is geïdentificeerd. Waarschijnlijk is dus sprake van een misdrijf in de relationele sfeer. De 28-jarige man werd veertig minuten nadat agenten het slachtoffer vonden aangehouden in de Burgemeester van der Heijdenlaan in Kaatsheuvel. „Wat er precies is gebeurd, hoe het zo uit de hand kon lopen, moeten we nog onderzoeken”, aldus een politiewoordvoerder.