Zonnig pinksterweekend op komst

Het pinksterweekend word zonnig en droog met op veel plaatsen maximumtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. Volgens Weeronline is het weerbeeld op zaterdag, pinksterzondag en pinkstermaandag vrijwel hetzelfde. De zon schijnt uitbundig en de dagen zijn lang.

Mensen moeten wel oppassen voor de zon. Weeronline waarschuwt voor een hoge zonkracht tijdens het pinksterweekend met een UV-index van 6 tot 7. Dat betekent dat een onbeschermde huid binnen een kwartier kan verbranden. Het is dus verstandig om je goed in te smeren als je naar buiten gaat. De zonkracht is het sterkst in de middaguren tussen 12.00 en 15.00 uur.

Op maandag gaan de terrassen vanaf 12.00 uur weer open. Veel mensen zijn op pinkstermaandag vrij. Het warme weer zorgt dan mogelijk opnieuw voor grote drukte. Ook op Hemelvaartsdag was het stralend weer, waardoor het op veel plaatsen te druk was.