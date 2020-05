Zonnig en warm pinksterweekend op komst

In het pinksterweekend wordt het warm en zonnig weer, voorspelt Weeronline. De temperatuur stijgt zaterdag en zondag, en ook op pinkstermaandag mogelijk tot 25 graden. Er wordt nauwelijks regen verwacht.

„Prima weer voor een wandeling of fietstocht”, aldus Weeronline. Veel mensen zijn ook op pinkstermaandag vrij. Dan gaan voor het eerst in maanden de terrassen in Nederland weer open. Weeronline verwacht dat die vanwege het goede weer zullen vollopen en waarschuwt bezoekers. „Houd je aan de regels die zijn opgesteld en geniet vooral van het aangename weer”, zegt meteoroloog Rico Schröder.

Niet alleen in het weekend en op pinkstermaandag wordt het lekker weer. Deze hele week zal overwegend zonnig zijn, met mogelijk temperaturen boven de 20 graden.