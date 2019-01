Zonnebloemen van Van Gogh krijgt opknapbeurt

Het beroemde schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh krijgt een lichte opknapbeurt. Het doek is daarom de komende zes weken niet te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. In het restauratieatelier vindt de laatste fase plaats van een uitgebreid onderzoek naar de conditie van het schilderij. Daarna wordt het werk gerestaureerd.

Vanaf vrijdag 22 februari is Zonnebloemen weer te zien in het museum. Volgens een woordvoerster gaat het om een beperkte restauratie, aangezien het schilderij maar korte tijd van zijn plek is. Wat er precies mee gaat gebeuren, wordt later bekendgemaakt.

Een internationaal onderzoeksteam is al langere tijd bezig met een onderzoek naar de staat van het doek uit 1889. Dat is nu bijna afgerond.