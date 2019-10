Zonneauto NunaX dagen voor race in vangrail

Tegenslag voor het zonneraceteam van de TU Delft: enkele dagen voor het begin van de World Solar Challenge in Australië is coureur Max van der Waals (22) tijdens een testrit tegen de vangrail gebotst. De student maakt het goed, maar de door zonne-energie aangedreven auto NunaX heeft „flinke schade”, zo laat het Vattenfall Solar Team weten.

Toen Van der Waals remde voor de eerste bocht op het circuit van Hidden Valley, in het noorden van het land, blokkeerde een achterwiel van de zonneauto en raakte hij in de slip. Door de botsing heeft de wagen schade aan de zijkant, kwam de vleugel achterop scheef te staan en loopt een wiel aan.

Teamleider Maud Diepeveen zegt dat deelname aan de race niet in gevaar is. „We zijn natuurlijk flink geschrokken, maar we gaan de komende dagen alles op alles zetten om de auto op tijd af te krijgen”, reageert ze.