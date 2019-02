Zondilemma: jas aan of uit?

Het ‘lentezonnetje’ brak deze week record na record. Bloeiende krokussen, ontwakende egels, bezige bijen; bijna heel Europa kreeg de lente in de bol. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als de zon geen discussie met zich mee zou brengen. Dilemma’s te over.

Jas aan of uit? Niemand wil voor koukleum versleten worden tijdens een warmterecord. Maar een beetje Nederlander weet ook: wie te vroeg uit de jas gaat, loopt de rest van de maand te snotteren.

Nu al zomerbanden of toch nog de winterwielen houden? Wie te laat wisselt, is duurder uit – nachtmerrie voor een rechtgeaarde Nederlander. Maar wat als het volgende week weer vriest?

Ingewikkelder zondilemma: is dit nu de opwarming van onze planeet? Natuurlijk, zegt de een, let eens op al die records. Welnee, meent een tegenstander, weet je nog hoe koud het vorig jaar was in februari? Maar, let op, roepen voor- én tegenstanders: „Het weer is geen klimaat!”

Nog zoiets: worden Nederlanders eigenlijk gelukkig van dit zonnetje? Even maar, wist ‘geluksprofessor’ Ap Dijksterhuis deze week tegen dagblad de Gelderlander te vertellen: „Als we eraan wennen, houdt het gelukkige gevoel niet aan.”

Voorlopig kruipt de zon echter weer even weg achter een vertrouwd wolkendek. Als de professor gelijk heeft, is dat maar goed ook. We konden er net niet aan wennen. Des te meer geluk als het écht lente wordt.