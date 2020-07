‘Zonder overheidssteun vallen speeltuinen en jongerenclubs om’

Organisaties uit het jeugd- en jongerenwerk pleiten bij de politiek voor de oprichting van een speciaal coronanoodfonds. Daarmee moet worden voorkomen dat speeltuinen, kinderboerderijen en verenigingen financieel ten onder gaan. Door de coronamaatregelen zaten ze maanden zonder inkomsten, terwijl uitgaven wel doorliepen.

Bestuurders van Jantje Beton, Scouting Nederland en YMCA hebben Tweede Kamerleden donderdag een petitie overhandigd die door 4000 mensen uit het jongerenwerk is ondertekend. Ze gaan met hun pleidooi ook nog naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

„Zonder hulp vallen veel speeltuinen om”, waarschuwt directeur Dave Ensberg-Kleijkers van Jantje Beton en NUSO, de brancheorganisatie voor speeltuinorganisaties. Speeltuinen lopen inkomsten mis van de entree, maar bijvoorbeeld ook van kinderfeestjes, dagbesteding en andere geannuleerde activiteiten. Ook kinderboerderijen, organisaties die vakantiekampen organiseren en jeugdverenigingen hebben het moeilijk.

„Jeugd- en jongerenorganisaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie”, schrijven de organisaties. „Buiten spelen en bewegen draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren. Nu gemeenten al torenhoge kosten maken voor de jeugdzorg en jeugdhulp, zijn deze jeugd- en jongerenorganisaties belangrijker dan ooit.”

De organisaties voelen zich miskend. „Terwijl de overheid voor verschillende grote ondernemingen en sectoren diep in de buidel tast om hen in deze crisistijden van de ondergang te redden, wordt het kleinschalige jeugd- en jongerenwerk op lokaal niveau vergeten”, stellen ze. Het Rijk laat het over aan de gemeenten, maar die geven vaak niet thuis, stellen de jongerenorganisaties.