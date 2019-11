Zonder mobieltje kletsen bij het kampvuur

Bart Kortleven (18) uit Apeldoorn besloot pas zijn smartphone in de trein niet aan te raken. Prompt raakte hij aan de praat met een Fransman.

Zo „gaaf” was dat, zegt Kortleven vrijdagmiddag. „Ik had dat gesprek niet gevoerd als ik continu met mijn telefoon in de weer was geweest.”

Pak je rust, praat met anderen, leg daarom die telefoon een tijdje weg. Om die boodschap kracht bij te zetten lanceerde Yona, een christelijke organisatie die jongeren ,,gezond” onlinegedrag wil bijbrengen, vrijdag de Yona Box. In het trommeltje, dat 5 euro kost, kun je je telefoons opbergen.

„Zodat je als gezin bijvoorbeeld ongestoord kan Bijbellezen of een verjaardag kan houden”, zegt Barbera Bakker, adviseur van Yona. In haar woonkamer in Achterberg, bij Rhenen, zijn ook Bart Kortleven en Nienke Borkent (19) uit Rijssen aangeschoven. Beide jongeren, net als Bakker van reformatorische huize, zijn zogeheten Yona-ambassadeurs.

Stilte

Allemaal beamen ze onmiddellijk te worden afgeleid door de smartphone. „Kunnen we nog tegen stilte?” vraagt Bakker zich af. „Misschien hebben wij als volwassenen minder last van groepsdruk, maar ook ik wil meteen weten wie mij een berichtje stuurt.” Bart pakt zijn mobiel uit de Yona Box en duikelt gegevens over zijn schermtijd op. Wat blijkt? In een paar uur tijd heeft hij 51 keer zijn telefoon opgepakt. „Ik zat net in de trein.”

Hoe fijn kan het zijn om je mobieltje links te laten liggen, zegt Nienke. Pas barbecuede ze met mensen van Yona rond een kampvuur. Telefoons gingen de box in. „We hebben zó gezellig met elkaar gekletst. Boven ons pinkelden de sterren. Ik leerde van alles over sterrenbeelden. Heel interessant.”

Glimlachend: „Ja, de volgende dag heb ik op mijn smartphone nog wat informatie opgezocht over sterren.”

Een mobieltje mag superhandig zijn, Nienke merkt dat steeds meer jongeren de schaduwkanten van de smartphone ontdekken. „Pas vertelde mijn broertje dat hij en een paar vrienden zich hadden geërgerd aan een jongen die op een verjaardag continu met zijn mobieltje bezig was.”

De lancering van de Yona Box moet ertoe leiden dat volwassenen werk maken van mediaopvoeding, zegt Bakker. Van groot belang is om grenzen te stellen, zegt de moeder van twee kinderen van 9 en 12 jaar. „Zij mogen tijdens de vakantie zes dagen per week een halfuur per dag een game spelen waarin ze bouwen aan een boerderij.”

Zie ziet hoe nogal wat jongeren verslingerd zijn aan gewelddadige games zoals Grand Theft Auto (GTA). „Bekijk en bespreek met je kinderen trailers (soort aankondiging, JV) van dat soort spellen. Leg er de Tien Geboden naast.”

Chirurgen

Kunnen de drie zich voorstellen dat veel jongeren de Yona Box niet zien zitten? Bakker schudt haar hoofd. „Mijn ervaring is dat jongeren best in gesprek willen over hun onlinegedrag. En dat ze aanvoelen dat het niet goed is om je tijd te verspillen met bijvoorbeeld gewelddadige games.”

De maatschappij beseft steeds meer dat voortdurend afgeleid worden door een smartphone wel eens ingrijpende gevolgen kan hebben, zegt Bakker. „Zijn studenten nog in staat zich een tijdlang op één activiteit te concentreren? Hebben we in de toekomst wel voldoende chirurgen die geconcentreerd urenlang een operatie kunnen uitvoeren?”