‘Zonder hulp gaan Nederlanders niet massaal plantaardiger eten’

Veel mensen willen wel meer plantaardige alternatieven eten voor vlees, ei, kaas en andere dierlijke producten, maar slagen daar nog niet in. De overheid en het bedrijfsleven moeten Nederlanders daarbij meer helpen als ze de afspraken in het Klimaatakkoord hierover willen halen. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De onderzoekers stellen dat het gezonder is en beter voor het milieu als mensen minder dierlijke en meer plantaardige producten eten. Nu is 60 procent van de eiwitten die Nederlanders binnenkrijgen van dieren afkomstig en komt de resterende 40 procent uit planten. De regering, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben vorig jaar in het Klimaatakkoord afgesproken dat die verhouding 50/50 moet zijn in 2050. Het PBL herkent op dit moment nog geen trend in die richting.

Volgens het planbureau bestaat er geen wondermiddel om mensen meer plantaardig te laten eten. Zo zullen Nederlanders naar schatting maar 3 à 4 procent minder vlees eten als het btw-tarief hierop wordt verhoogd van 9 naar 21 procent.

„Mensen denken niet de hele tijd na over wat ze eten, maar varen blind op hun routines”, vertelt een onderzoeker. Het werkt volgens hem het beste om tegelijkertijd meerdere maatregelen te nemen om die routine te doorbreken en meteen ook alternatieven te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door niet alleen vlees duurder te maken, maar ook de voordelen van een plantaardig dieet uit te leggen in een campagne en recepten aan te bieden die bij zo’n dieet passen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat mensen het makkelijkst over te halen zijn om hun dieet te veranderen als hun leven sowieso al verandert. De onderzoekers raden aan om daar gebruik van te maken, bijvoorbeeld door campagnes specifiek te richten op jongeren die op zichzelf gaan wonen, zwangere vrouwen of mensen die beginnen aan een nieuwe baan.