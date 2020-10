„Zonder extra maatregelen stevent Nederland af op zorginfarct”

Verpleegkundigen en verzorgenden willen strengere maatregelen tegen het coronavirus, omdat Nederland anders afstevent op een „zorginfarct.” Ook met teruglopende ziekenhuisopnames blijft de situatie kritiek.

In een brief richtte Gerton Heyne, voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), zich donderdag tot de verantwoordelijke ministers en premier Mark Rutte. „Elke dag dat we langer wachten met ingrijpen, brengt ons dichter bij een zorginfarct. Dat betekent dat zorg op grote schaal niet meer, of met onvoldoende kwaliteit, kan worden geleverd.”

De druk neemt volgens de beroepsvereniging met de dag toe. „Het water staat 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden tot aan de lippen.” Uit een peiling van V&VN onder ruim 13.000 zorgmedewerkers bleek dat 85 procent van hen wil dat het kabinet ingrijpt.

Heyne schetst in zijn brief aan het kabinet een somber beeld: „Spoedeisende hulpposten sluiten, omdat de doorstroming van patiënten stokt. Ambulances rijden rondjes, omdat ze patiënten niet kwijt kunnen. Het aantal ziekenhuisopnames en ic-patiënten zit nog altijd op de lijn van het meest gitzwarte scenario.”

Tegenover de enorme toestroom van patiënten staat volgens Heyne een groeiend tekort aan zorgmedewerkers. Uit cijfers blijkt dat tussen juli en september gemiddeld per dag 60.000 medewerkers niet inzetbaar waren. „Inmiddels is de nood zo hoog dat zieke medewerkers wordt gevraagd om toch te komen werken. Dat is onveilig en maakt het probleem alleen maar groter.”

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemde de bescheiden stijging van het aantal ziekenhuisopnames van de laatste twee dagen donderdag nog een „gunstige ontwikkeling.” Ziekenhuizen hebben hierdoor volgens hem wat ademruimte gekregen. „Dat biedt de mogelijkheid om patiënten zo goed mogelijk te spreiden.”

Volgens Heyne is dat te kort door de bocht. „Het gaat om meer dan de ziekenhuizen: denk aan de thuiszorg en verpleeghuizen. Daar gaat het nog zeker niet goed”, zei hij donderdag in het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1. Hij wees er daarnaast op dat coronapatiënten ook na hun ziekenhuisopname vaak nog lang zorg nodig hebben.

Premier Rutte sloot woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer extra maatregelen gericht op een snellere daling van de curve niet uit. „Als je de remweg wilt versnellen, kom je bij maatregelen uit die waarschijnlijk verder gaan dan in maart.”

Ziekenhuizen België luiden noodklok

In België roepen de ziekenhuizen de autoriteiten op het land verder stil te leggen vanwege het coronavirus. Dat kan het verschil maken „tussen leven en dood van onze medeburgers en onze naasten”, schrijven de koepelorganisaties die samen alle Belgische ziekenhuizen vertegenwoordigen.

De ziekenhuizen waarschuwen dat als de maximumcapaciteit van de intensivecareafdelingen overschreden wordt er keuzes zullen moeten worden gemaakt. De oproep komt aan de vooravond van een nieuwe bijeenkomst van de Belgische (deel-)regeringen.