Zondag weer treinen naar Berlijn

Nederlandse treinreizigers kunnen zondag weer met de trein naar Berlijn. Wel moeten ze nog rekening houden met een overstap in Hannover. Dat heeft de NS gemeld. Op zondag rijden er normaal tussen 7.00 en 17.00 uur zes intercity’s tussen Amsterdam en de Duitse hoofdstad.

Het treinverkeer in het noorden van Duitsland kwam donderdag stil te liggen door stormschade. Op veel plaatsen was de bovenleiding vernield en lagen bomen op de rails. Bij Bad Bentheim, net voorbij de grens bij Oldenzaal, strandde diezelfde dag de trein van Amsterdam naar Berlijn. De passagiers werden opgevangen in een sporthal.