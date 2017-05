Zondag drukke avondspits verwacht

De verkeersdiensten maken zich op voor een drukke zondagmiddag op de weg. Er zijn veel werkzaamheden, mensen gaan er door het lekkere weer een dagje op uit, en in de middag keert bovendien veel vakantieverkeer terug naar huis.

Wegwerkzaamheden, zoals op de A6, zorgen dit weekend al voor veel vertraging. Zo is de A4 richting Den Haag dicht en is het daardoor extra druk op de omrijroute A44. Een ongeluk bij Diemen, waar sowieso al aan de weg werd gewerkt, zorgde voor een afsluiting van de A1 en dus lange files. Richting de stranden is het zondag net als zaterdag weer erg druk.

De VerkeersInformatieDienst rekent zondagmiddag op flinke files, met op het hoogtepunt 100 kilometer.