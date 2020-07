Zondag besluit over verlengen tractorverbod Groningen

De Groningse burgemeester Koen Schuiling neemt zondag namens de Veiligheidsregio Groningen een besluit over het al dan niet verlengen van het verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in de provincie Groningen.

Het ‘tractorverbod’ in Groningen loopt maandagochtend om 07.00 uur af. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio wil Schuiling als voorzitter eerst overleggen met andere burgemeesters. Ook wil hij in z’n besluit de actuele situatie rondom de protesten laten meewegen.

Naar verwachting maakt Schuiling zondagmiddag bekend wat hij gaat doen. Ook in Friesland en Drenthe is tot maandagochtend een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. Het is nog niet bekend of het verbod daar wordt verlengd.

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Zij wilden via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om het verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod mag opleggen.