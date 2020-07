Zondag besluit over verlengen demonstratieverbod met tractoren

De veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland nemen zondag, waarschijnlijk in de namiddag, een besluit over het al dan niet verlengen van het verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in de drie noordelijke provincies. De ‘tractorverboden’ lopen maandag om 07.00 uur af.

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Zij wilden via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om dat op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.