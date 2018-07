Zomervakantie voor scholieren in heel het land

Als vrijdagmiddag de bel in scholen in regio Noord rinkelt, hebben alle scholieren in Nederland vakantie. In Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland begint dan de zomervakantie. In het zuiden vieren scholieren al twee weken vakantie en in het midden van het land sinds vorige week vrijdag.

Scholieren in Noord-Nederland zijn tot 2 september vrij. In het zuiden kunnen leerlingen tot 19 augustus van hun vakantie genieten en in regio Midden tot de 26e.

De overheid wil met de spreiding van vakanties proberen om te grote drukte op de weg te voorkomen. De ANWB voorziet dat de vakantiedrukte vrijdag wel mee zal vallen op de Nederlandse wegen. De verkeersdienst verwacht vrijdag wel lange files rond Nijmegen vanwege de intocht van de Vierdaagse. „In de loop van de ochtend ontstaan de eerste opstoppingen op de wegen rond Nijmegen zoals de A50, A73 en de N325.”

Ook op de Duitse Autobahnen en Franse snelwegen wordt het dringen geblazen komend weekend. Dat komt vooral door de tweede golf vakantiegangers die zaterdag vertrekt vanuit de dichtbevolkte Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen naar het zuiden van Europa. In Frankrijk verwacht de ANWB de langste files in de Rhône-vallei op de A6/A7 en op de A10 bij Orléans.