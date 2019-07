Zomervakantie ook begonnen in Noord-Nederland

De zomervakantie begint vrijdag ook in het noorden van Nederland. Het is de tweede regio waar de scholieren vakantie kunnen vieren. Vorige week was Zuid-Nederland als eerste aan de beurt. De regio Midden-Nederland volgt volgende week.

De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen door de vakantiegangers. In eigen land beginnen de eerste files rond het middaguur. In Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verwacht de ANWB lange files. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland loopt de vertraging het hele weekend op tot twee uur. In Frankrijk is de drukte meer verspreid door het land, maar volgens de ANWB lopen vooral de wegen richting het zuiden vol.

Ook in Duitsland verwacht de ANWB veel files. De scholieren in Noord-Rijnland-Westfalen gaan namelijk ook met vakantie en die voegen zich bij de Nederlandse vakantiegangers die richting Zuid-Duitsland gaan. Daarnaast zijn er in heel Duitsland veel wegwerkzaamheden, wat voor extra oponthoud kan zorgen.